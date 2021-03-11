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Сотрудник московской автомойки разбил внедорожник клиента, на котором решил прокатиться
Фото: Пресс-служба УВД

Сотрудник московской автомойки разбил внедорожник клиента, на котором решил прокатиться

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, 4-й Лесной переулок Карта всех событий

Сотрудники ГИБДД задержали 29-летнего приезжего сотрудника столичной автомойки, который попал в ДТП на дорогом внедорожнике клиента. Об этом сообщила пресс-служба УВД по ЦАО города Москвы.

Уточняется, что мужчина решил прокатиться на «Мерседесе» клиента, который оставил автомобиль вместе с ключами в замке зажигания на автомойке в 4-м Лесном переулке.

Водительские навыки гостя столицы не позволили ему вернуть внедорожник в первозданном виде. Вернувшегося за «Мерседесом» 38-летнего хозяина ждал неприятный сюрприз. У внедорожника стоимостью более полутора миллионов рублей была значительно повреждена передняя часть.

В сообщении отмечается, что материальный ущерб оценили в 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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