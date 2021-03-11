Депутат Госдумы прокомментировал слова украинского министра об ужесточении санкций

Фото: Софья Сандурская / Агентство городских новостей «Москва»

В Госдуме прокомментировали слова украинского министра об ужесточении западных санкций против России из-за обострения ситуации в Донбассе. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что Москва не меняет материальные выгоды на государственные, народные ценности.

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников назвал ключевой ошибкой России то, что власти руководствуются прагматическими соображениями, не пытаясь вникнуть в позицию Украины. Из-за этого Москва якобы часто ошибается в своих решениях, уточнил министр.

— По отношению к Донбассу мы руководствуемся чувством народного единства и как помогали им с 2014 года, так продолжаем делать это и сейчас, невзирая на санкции и антироссийскую истерию. И на самом деле это Запад с Украиной так и не поняли Россию: наша страна не меняет материальные выгоды на государственные и народные ценности, — ответил на слова Резникова Руслан Бальбек.

Бальбек также отметил, что санкции вводятся в отношении многих государств. По его словам, санкции не затронули только «вашингтонскую прислугу» и те государства, которые «запугали» американские власти. Он добавил, что сама Украина «из барской туфли щи хлебает», сообщает «РИА Новости».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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