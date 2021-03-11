«Очень похожи!»: поклонники оценили внешность сына Домогарова

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Актер Александр Домогаров на своей странице в Instagram опубликовал фотографию со своим сыном Александром Домогаровым-младшим. Снимок был сделан в ходе интервью артиста.

Поклонники отметили, что сын очень похож на своего отца. В настоящее время он выглядит точной копией своего папы в молодости. Для снимка отец и сын выбрали одинаковый стиль одежды. Они надели рубашки и дутые жилетки разных цветов с классическими штанами. В кадре также присутствует собака, которая сидит рядом с актерами. Она стала главной героиней фильма «Пальма», где участвовали оба Домогаровых.

Подписчики выразили восхищение крепкими семейными узами Домогаровых.

«Вы с сыном очень похожи! Очень хорошее фото!», «Вы — супер!», «Красавцы», — написали они в комментариях к посту.

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