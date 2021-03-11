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СМИ: В ДТП с четырьмя автомобилями в центре столицы попал актер Владимир Долинский
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

СМИ: В ДТП с четырьмя автомобилями в центре столицы попал актер Владимир Долинский

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Большая Дорогомиловская улица, 8 Карта всех событий

Актер Владимир Долинский попал в ДТП в центре Москве, где столкнулись сразу четыре автомобиля. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «112».

Позднее стало известно, что за рулем машины была супруга актера, а не он сам. По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.

Видео: Telegram-канал «Известия»

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в районе дома 8 на Большой Дорогомиловской улице.

Участники аварии ждут прибытия оперативных служб.

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