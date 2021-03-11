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«По своим принципам»: Лютаева объяснила, почему не сыграет в продолжении «Гардемаринов»
Фото: instagram/tanialyutaeva

«По своим принципам»: Лютаева объяснила, почему не сыграет в продолжении «Гардемаринов»

Кирилл Николаев

Звезды

Актриса Татьяна Лютаева не сыграет в фильме «Гардемарины-1787. Мир». Об этом она сообщила в программе «Мой герой».

Съемки начались в 2019 году. Режиссером снова выступила Светлана Дружинина, а главные роли исполнили Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский и другие. Поклонники не смогут увидеть лишь исполнительницу роли Анастасии Ягужинской — Татьяну Лютаеву. Она объяснила, почему отказалась от съемок.

— Я приняла решение, что не буду. Не потому что боюсь, что зритель увидит, какой была Ягужинская и какой стала, а по своим принципам, — рассказала актриса.

Она отметила, что в фильме сыграет ее дочь Агния Дитковските. В настоящее время Лютаева занимается созданием собственных картин.

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