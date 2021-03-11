Народный календарь. Почему не стоит планировать поездки 12 марта

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Эту пятницу, 12 марта, в народном месяцеслове называли Прокоп Перезимний в честь преподобного Прокопия Декаполита.

Считается, что в этот день не стоит планировать поездки. Люди верили, что в этот день дороги опасны из-за оттепели, поэтому путешествие может отмениться или произойти несчастный случай. Если перенести путешествие не получается, рекомендуется вести себя тихо: не свистеть, не кричать и не петь, чтобы не навлечь беду.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему не стоит планировать поездки 12 марта

Приметы погоды гласили, что если распустились подснежники, то пора начинать пахать землю, а если видны почки вербы в этот день, то посев будет хороший, не стоит его затягивать.

12 марта отмечается День работника уголовно-исполнительной системы России. 103 года назад Москве возвращен статус столицы России. 189 лет назад в балете впервые использовано платье под названием «пачка».

В этот день родились русский артист балета и хореограф Вацлав Нижинский, писатель Григорий Горин, актрисы Лайза Минелли, Ирина Понаровская, Татьяна Лютаева.

Именины отмечают Сергей, Михаил, Степан, Яков, Макар, Тимофей, Нисон, Юлиан.

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