Бывшую участницу «Дома-2» задержали за дебош на борту самолета

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Бывшую участницу шоу «Дом-2» Алену Репину задержали в московском аэропорту Домодедово из-за дебоша на борту самолета. Об этом рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным полиции, Репина, также известная как Элен Каминская, нецензурно выражалась в адрес пассажиров самолета и членов экипажа.

— Она была доставлена в дежурную часть, где в отношении нее был составлен административный материал по части 1 статьи 20. 1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), — уточнили в пресс-службе.

За мелкое хулиганство Репиной грозит штраф от 500 рублей до одной тысячи рублей или административный арест на 15 суток, сообщает ТАСС.

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