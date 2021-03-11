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Супруга Владимира Долинского попала в ДТП в Москве
Фото: Наталия Нечаева / «Вечерняя Москва»

Супруга Владимира Долинского попала в ДТП в Москве

Кирилл Николаев

Руслан Давлетшин

Происшествия
Большая Дорогомиловская улица,8Карта всех событий

Супруга Владимира Долинского Наталья Долинская опровергла информацию о том, что ее муж попал в ДТП. Об этом она сообщила корреспонденту «Вечерней Москвы» в четверг, 11 марта.

— Это я попала в аварию. Владимира Абрамовича нет в Москве. Просто слегка ударили сзади машину на Большой Дорогомиловской, неподалеку от торгового центра «Европейский». В аварию попало три машины, пострадавших нет, — заявила Наталья Долинская.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло в районе дома 8 на Большой Дорогомиловской улице. По данным СМИ, в аварию попал актер Владимир Долинский.

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