Названы самые проблемные продукты в Масленицу

Фото: pixabay.com

Дань традициям Масленицы, которая в этом году проходит с 8 по 14 марта, отдают даже нерелигиозные люди, которые ежегодно пекут или покупают блины с разными начинками. Однако эксперты советуют уделять особое внимание качеству продуктов, из которых готовятся блинчики.

Руководитель Экспертного центра Росконтроль Максим Рудаков рассказал НСН, что самой проблемной с точки зрения контроля качества является молочная продукция.

— Она находится среди самых непростых с точки зрения безопасности и качества в период Масленицы. Ее нужно постоянно проверять на портале Росконтроля, не запасаться такими продуктами впрок, ставить на стол только то, что намерены съесть прямо сейчас, остальное хранить в холодильнике, — объяснил Максим Рудаков.

Он также отметил, что однажды эксперты Росконтроля выявили в сливочном масле одного из производителей полную замену молочного жира растительным.

Читайте также: Диетолог объяснил, чем отличаются домашние блины от магазинных