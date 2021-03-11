Движение на МКАД ограничено из-за столкновения четырех автомобилей

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Россия, Москва, МКАД, 41-й километр Карта всех событий

Движение на 41-м километре МКАД ограничено из-за ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Авария случилась вечером в четверг, 11 марта. На 41-м километре МКАД столкнулись два грузовых и два легковых автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.

Движение на участке затруднено на 3,7 километра, уточнили в ведомстве.

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