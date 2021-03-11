Адвокат рассказала, как не попасться на удочку мошенников при покупке авто

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Как спланировать покупку машины и не попасться на удочку мошенников, рассказала адвокат Екатерина Антонова.

По ее словам, чаще всего фиксируются случаи, когда человек стремится получить автомобиль во что бы то ни стало. Соответственно, продавец стремится поскорее сбыть авто. В результате обе стороны сделки пренебрегают ее основными правилами.

— А мошенникам этого только и нужно. Аферисты могут разыграть целое театральное представление с вовлечением в него третьих лиц. Так, вам может показаться, что все события, происходящие при покупке, совершенно реальны, — написала адвокат в колонке на сайте «Царьград».

По ее мнению, всех проблем при покупке машины решить невозможно, однако их можно минимизировать, если следовать определенным правилам. Например, нельзя оставлять задаток на авто после первого звонка, а также до осмотра транспортного средства или без подписания документов. Все детали сделки эксперт советует фиксировать в расписках или договоре купли-продажи. Важно заранее подготовить бланки документа, расписки и задатка с указанием фамилии, имени и отчества, паспортных данных сторон и информации о транспортном средстве.

Покупателю лучше всего следить за тем, чтобы продавец указал в расписке полную стоимость машины. Можно пригласить на осмотр и сделку человека, разбирающегося в автомобилях. Кроме того, желательно покупать транспортное средство непосредственно у собственника.

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