Появилось подробное видео задержания мужчины, который взял заложницу в Северодвинске

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Появилось видео задержания мужчины, который взял заложницу в Северодвинске. Ролик опубликовала пресс-служба Управления Росгвардии по Архангельской области.

Мужчина захватил женщину в заложницы в микрокредитной организации Северодвинска в четверг, 11 марта. В настоящее время подозреваемого задержала полиция. У мужчины изъяли ружье и кусачки, которыми он угрожал работнице организации.

По словам заложницы, мужчина не требовал от нее закрыть кредит и отказывался от денег. Он удерживал сотрудницу компании и угрожал надеть на нее наручники после того, как пострадавшая нажала тревожную кнопку. Уточняется, что в результате инцидента заложница не пострадала.

Во время задержания сотрудники правоохранительных органов оцепили здание микрокредитной организации. Рядом со зданием дежурили несколько машин с сотрудниками Росгвардии, ОМОН и бригада скорая помощи. Офицер управления Росгвардии по Архангельской области вступил в переговоры с мужчиной и убедил его разрядить обрез ружья. Сотрудникам правоохранительных органов удалось вывести подозреваемого из здания.

Видео: Пресс-служба Управления Росгвардии по Архангельской области

В настоящее время злоумышленника доставили в территориальный отдел полиции, уточнили в пресс-службе.

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