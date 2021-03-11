Человек упал на пути на Сокольнической линии метро Москвы
Поезда на Сокольнической линии московского метро двигаются с увеличенными интервалами из-за падения человека на пути. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.
Инцидент произошел на центральном участке Сокольнической линии метро в четверг, 11 марта.В настоящее время движение поездов вводят в график.
Ранее сообщалось, что пожарные спасли восемь человек из горящего дома на юге Москвы. Пожар в многоэтажном доме ликвидировали.
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