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Человек упал на пути на Сокольнической линии метро Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Человек упал на пути на Сокольнической линии метро Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия

Поезда на Сокольнической линии московского метро двигаются с увеличенными интервалами из-за падения человека на пути. Об этом рассказали в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Инцидент произошел на центральном участке Сокольнической линии метро в четверг, 11 марта.В настоящее время движение поездов вводят в график.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли восемь человек из горящего дома на юге Москвы. Пожар в многоэтажном доме ликвидировали.

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Метропоездпадение
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