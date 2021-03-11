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Названа главная опасность замороженных блинов
Фото: Pixabay

Названа главная опасность замороженных блинов

Елена Фролова

Общество

О том, какую опасность могут таить в себе замороженные блины, рассказал руководитель Экспертного центра Росконтроль Максим Рудаков. Об этом сообщает НСН.

— Вареники, блины и подобные продукты, в том числе и готовые блины с начинками, имеют проблемы с микробиологией. Особенно это касается незамороженной продукции. Если же говорить о блинчиках, которые позиционируются на рынке как готовые и их достаточно разогреть в микроволновке, — это еще большая проблема, потому что их нужно доготовить и пропустить через термическую обработку, — объяснил эксперт.

При этом он отметил, что высок риск получить пищевые отравления или другие проблемы с желудком.

— Поэтому Росконтроль не рекомендует приобретать такую продукцию или же, если нет иных вариантов, советует обращать внимание на то, как работают холодильники в магазине, и проверять дату производства и срок годности, — добавил Максим Рудаков.

При этом он подчеркнул, что дома нужно немедленно убрать покупку в холодильник.

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