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Основателя фабрики «А. Коркунов» признали банкротом
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Основателя фабрики «А. Коркунов» признали банкротом

Анастасия Волоснова

Общество

Основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов» и основного акционера казанского «Анкор Банка» Андрея Коркунова признали банкротом. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел, в графе «Информация о принятом судебном акте».

Арбитражный суд Москвы открыл процедуру реализации имущества Коркунова. Первая процедура банкротства была зарегистрирована в сентябре, когда Коркунов должен был «Анкор Банку» по двум займам 1,9 миллиона рублей. Коркунов отмечал, что не мог выплатить деньги из-за пребывания за границей и недопонимания между ним и кредиторами.

Позже Коркунову предъявили еще три требования по долгам. Уточняется, что Арбитражный суд Татарстана признал «Анкор банк» банкротом в апреле 2017 года из-за чего бывших руководителей банка, в том числе Коркунова, призвали к субсидиарной ответственности, сообщает РИА Новости.

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