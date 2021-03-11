Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Астролог назвала благоприятные дни для стрижки в марте
Фото: pixabay.com

Астролог назвала благоприятные дни для стрижки в марте

Кирилл Николаев

Общество

Для похода в парикмахерскую важно подобрать правильный день. Об этом рассказала астролог Елена Егорова.

По ее словам, если стрижка пройдет в благоприятный день, то волосы останутся более пышными. Лучше всего записаться к парикмахеру 17, 20, 25 марта после 14:00. Также можно сходить на стрижку 26 и 27 марта до 16:40.

Кроме того, астролог посоветовала попробовать подстричься во время специальных «денежных» дней, когда посещение парикмахерской может активизировать приток финансов в вашу жизнь. В марте этими днями станут 16 и 28 марта, сообщает Пятый канал.

Читайте также: Названы три знака зодиака, которые ждут рабочие трудности в марте

астрологстрижкамарт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте