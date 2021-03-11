Астролог назвала благоприятные дни для стрижки в марте

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Для похода в парикмахерскую важно подобрать правильный день. Об этом рассказала астролог Елена Егорова.

По ее словам, если стрижка пройдет в благоприятный день, то волосы останутся более пышными. Лучше всего записаться к парикмахеру 17, 20, 25 марта после 14:00. Также можно сходить на стрижку 26 и 27 марта до 16:40.

Кроме того, астролог посоветовала попробовать подстричься во время специальных «денежных» дней, когда посещение парикмахерской может активизировать приток финансов в вашу жизнь. В марте этими днями станут 16 и 28 марта, сообщает Пятый канал.

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