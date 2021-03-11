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Министр культуры Крыма объяснила, почему она нецензурно прервала совещание с Аксеновым
Фото: mkult.rk.gov.ru

Министр культуры Крыма объяснила, почему она нецензурно прервала совещание с Аксеновым

Анастасия Волоснова

Общество

Министр культуры Крыма Арина Новосельская объяснила, почему прервала выступление главы республики Сергея Аксенова на правительственном совещании по видеосвязи нецензурным выражением.

Она отметила, что произнесла фразу из-за технических проблем.

— Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры… И когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались «непарламентские» выражения, — пояснила Новосельская.

Она уточнила, что сейчас больше всех остальных переживает из-за сказанного.

Аксенова возмутили слова Новосельской, во время совещания он призвал чиновницу успокоиться. Женщина извинилась перед присутствующими и объяснила, что у нее «машина отключилась». Глава республики поручил вице-премьеру, куратору министерства культуры Михаилу Назарову заняться служебным расследованием, сообщает «Крым 24».

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