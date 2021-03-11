Органы опеки проверят семью девочки, избитой якобы за долгий сбор в школу

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Органы опеки проверяют обстановку в семье девочки в Домодедове, которую якобы избили родственники. Об этом в четверг, 11 марта, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она отметила, что органы опеки выясняют все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, в поле зрения органов системы профилактики семья не попадала, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появилось видео, на котором якобы мама и бабушка в Домодедове избили и вытолкали в подъезд восьмилетнюю девочку за то, что она слишком долго собиралась в школу.

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