Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Погибли в автокатастрофе»: Марк Горонок солгал о смерти жены и дочери ради денег на алкоголь
Актер Марк Горонок / Фото: Скриншот видео на YouTube

«Погибли в автокатастрофе»: Марк Горонок солгал о смерти жены и дочери ради денег на алкоголь

Анастасия Волоснова

Звезды

Анна Горонок, супруга Марка Горонка, рассказала, что актер лгал друзьям о ее смерти, чтобы собрать средства на алкоголь. По словам Анны, после этого она не может быть вместе с мужем и планирует подать на развод. Об этом женщина сообщила в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Анна Горонок заявила, что на протяжении семи лет в браке терпела пьянство и рукоприкладство. Она утверждает, что не хотела бросать мужа раньше из-за того, что он является опытным манипулятором.

— В самом начале отношений он говорил мне, что ждал именно такую сильную женщину, которая поможет ему справиться со всеми проблемами. Я старалась его спасти, но у Марка серьезные проблемы с алкоголем. Когда он выпивает, он становится неадекватным. Он избивал меня, однажды угрожал и мне, и ребенку, — рассказала Анна Горонок.

По словам женщины, недавно ее муж зашел слишком далеко. Горонок солгал своим друзьям о том, что его жена и дочь скончались в результате дорожной аварии. Мужчина обманул знакомых, чтобы добыть деньги на алкоголь.

— Мне стали звонить встревоженные родственники, узнавать, что случилось. Выяснилось, что Марк рассказывает будто мы с дочкой погибли в автокатастрофе, собирает деньги. Эти самые деньги он потратил на алкоголь. У меня есть переписки с несколькими друзьями, с которыми он общался, — уточнила женщина.

Актер, в свою очередь, утверждает, что друзья неправильно его поняли. По его словам, он говорил, что жена умерла для него в душе после крупной ссоры.

В настоящее время супруги находятся в процессе развода и решают вопрос опеки над общей дочерью.

Читайте также: «Глаз не оторвать»: Кудрявцева умилила фанатов видео с дочкой

алкогольактерложь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте