«Погибли в автокатастрофе»: Марк Горонок солгал о смерти жены и дочери ради денег на алкоголь

Актер Марк Горонок / Фото: Скриншот видео на YouTube

Анна Горонок, супруга Марка Горонка, рассказала, что актер лгал друзьям о ее смерти, чтобы собрать средства на алкоголь. По словам Анны, после этого она не может быть вместе с мужем и планирует подать на развод. Об этом женщина сообщила в шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Анна Горонок заявила, что на протяжении семи лет в браке терпела пьянство и рукоприкладство. Она утверждает, что не хотела бросать мужа раньше из-за того, что он является опытным манипулятором.

— В самом начале отношений он говорил мне, что ждал именно такую сильную женщину, которая поможет ему справиться со всеми проблемами. Я старалась его спасти, но у Марка серьезные проблемы с алкоголем. Когда он выпивает, он становится неадекватным. Он избивал меня, однажды угрожал и мне, и ребенку, — рассказала Анна Горонок.

По словам женщины, недавно ее муж зашел слишком далеко. Горонок солгал своим друзьям о том, что его жена и дочь скончались в результате дорожной аварии. Мужчина обманул знакомых, чтобы добыть деньги на алкоголь.

— Мне стали звонить встревоженные родственники, узнавать, что случилось. Выяснилось, что Марк рассказывает будто мы с дочкой погибли в автокатастрофе, собирает деньги. Эти самые деньги он потратил на алкоголь. У меня есть переписки с несколькими друзьями, с которыми он общался, — уточнила женщина.

Актер, в свою очередь, утверждает, что друзья неправильно его поняли. По его словам, он говорил, что жена умерла для него в душе после крупной ссоры.

В настоящее время супруги находятся в процессе развода и решают вопрос опеки над общей дочерью.

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