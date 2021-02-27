«Глаз не оторвать»: Кудрявцева умилила фанатов видео с дочкой

Лера Кудрявцева порадовала поклонников новой публикацией / Фото: instagram.com/leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько лет снова наслаждается материнством. Она два года назад родила дочку своему молодому супругу, 33-летнему хоккеисту Игорю Макарову. Теледива часто делится фото и видео из жизни маленькой Марии, чем регулярно радует фанатов.

Кудрявцева опубликовала на своей странице в соцсети Instagram короткое видео, на котором девочка с аппетитом ела буханку хлеба. Дочка телеведущей сидела на детском стульчике и откусывала небольшие кусочки от свежей булки. Звезда поинтересовалась, нравится ли малышке такой хлеб, на что та дала положительный ответ. Этот милый момент очаровал и саму звездную маму, которая вспомнила свое детство.

— Помню, в детстве, когда ходила за хлебом в магазин, сгрызала полбулки по дороге домой, — поделилась в подписи к посту Кудрявцева.

Пользователи были очарованы таким милым видео. Многие из них вспомнили свое детство и признались, что тоже любили откусывать от целой буханки хлеба.

«Это, кажется, у всех было в СССР»; «Да мы были тоже такими, но дети и сейчас любят хлеб»; «Глаз не оторвать»; «Обожаю эту девочку», — оставили комментарии пользователи.

Ранее Лера Кудрявцева опубликовала фото времен «МузОбоза». На фотографии девушка уже не с косичками, а с каре. В то время она была очень загорелой, точно так же как и ее коллеги на снимке.

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