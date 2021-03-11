Глава Минэкономразвития прокомментировал введение санкций против российского госдолга

Фото: Пресс-служба Совфеда

Введение санкций против российского госдолга ударит по западным инвесторам и не повлияет на экономику России. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По словам министра, санкционная повестка стала частью жизни внутри страны, однако рестрикции не ударят по финансовому положению России.

— При этом то, что звучало — санкции на российский госдолг, по большому счету, — это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг. На сегодняшний момент доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая — порядка 23 процентов, но это точно не критично для нас, — уточнил Решетников.

Он добавил, что введение новых санкций станет для западных стран «наказанием собственных инвесторов». По словам министра, в российской экономике будут наблюдаться лишь некоторые колебания, сообщает ТАСС.

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