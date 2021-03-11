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Россияне вошли в список новых санкций ЕС за нарушение прав человека
ЕС

Россияне вошли в список новых санкций ЕС за нарушение прав человека

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Послы Евросоюза согласовали новые санкции против физических лиц, которые ответственны за нарушение прав человека. В список вошли жители России и других государств. Об этом рассказал источник в делегации одной из стран Европы в Совете ЕС.

Список собираются утвердить на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза 22 марта.

— Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию, — уточнил источник.

Отмечается, что россияне фигурируют в списке как ответственные за нарушение прав человека в Крыму, сообщает ТАСС

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