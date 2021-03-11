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Депутат Госдумы прокомментировал позицию Украины по Черноморскому флоту
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Депутат Госдумы прокомментировал позицию Украины по Черноморскому флоту

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Черноморский флот России всегда будет базироваться в Крыму, несмотря на попытки Киева поставить этот вопрос под сомнение. Об этом рассказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Ранее на Украине начали проверку обстоятельств ратификации «харьковских соглашений» от 2010 года о пребывании в Крыму российского Черноморского флота. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, депутатов, голосовавших по данному вопросу, могут судить за госизмену.

Шеремет заявил, что Севастополь всегда был гордостью русских моряков, поэтому Черноморский флот находится «на своей земле в Крыму».

— Это было испокон веков. Пусть учат историю. Черноморский флот стоял в Крыму, когда еще не было Украины. Поэтому все попытки Киева поставить под сомнение законность пребывания флота в Крыму жалки, и, поверьте, не имеют абсолютно никакого значения, — отметил Шеремет.

Депутат добавил, что Киев планировал сдать Крым под корабли НАТО, однако не успел, так как в 2014 году жители региона сыграли на опережение, вернувшись в состав России, сообщает РИА Новости.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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