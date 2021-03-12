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Наталья Сергунина: Молодежный IT-коворкинг открылся в столичном детском технопарке
Фото: Пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

Наталья Сергунина: Молодежный IT-коворкинг открылся в столичном детском технопарке

Кирилл Николаев

Город

В столичном детском технопарке «Байтик» открылся молодежный IT-коворкинг. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя аппарата мэра и правительства столицы Натальи Сергуниной, площадка создана для выпускников технопарка по направлениям «Графический и веб-дизайн», «Программирование», «Инженерное дело». Обучение по этим программам прошли больше 400 школьников. Здесь они смогут выполнить свои первые заказы.

— Эксперты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга помогут ребятам в развитии профессиональных и предпринимательских качеств, — отметила Наталья Сергунина.

В детском технопарке молодые специалисты занимаются созданием сайтов, приложений, прототипов деталей и сувениров с помощью 3D-технологий. Всего в Москве насчитывается 18 детских технопарков. Их курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

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детский технопаркНаталья СергунинаМосква
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