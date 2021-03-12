Пьяный мужчина разгромил несколько автомобилей в Коммунарке

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, улица Александры Монаховой, 94к2 Карта всех событий

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения разбил два легковых автомобиля в Коммунарке. Об этом в пятницу, 12 марта, «Вечерней Москве» рассказали очевидцы случившегося.

Известно, что в ночь на 12 марта около дома № 94 на улице Александры Монаховой пьяный дебошир разгромил две легковушки. По словам свидетелей произошедшего, он кидал в автомобили бутылки, после чего прыгал под колеса проезжающих машин. Некоторые действия мужчины попали на видео.

Видео: Соцсети

Кроме того, мужчина подрался с несколькими местными жителями, которые пытались его утихомирить. После случившегося дебошир был задержан правоохранителями. По словам свидетелей, при задержании мужчина оказывал сопротивление и кричал, что работает в силовом ведомстве.

Подробности инцидента выясняются.

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