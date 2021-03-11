Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полиция установила личности женщин, избивших девочку в Домодедове
Фото: feo.rk.gov.ru

Полиция установила личности женщин, избивших девочку в Домодедове

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники полиции установили личности женщин, избивших девочку в подмосковном Домодедове. Об этом в четверг, 11 марта, рассказали в МВД России по Московской области.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. Личность ребенка также установлена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появилось видео, на котором якобы мама и бабушка в Домодедове избили и вытолкали в подъезд восьмилетнюю девочку за то, что она слишком долго собиралась в школу. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что органы опеки проверяют обстановку в семье ребенка.

Читайте также: Прокуратура проверит информацию об избиении девочки матерью и бабушкой в Домодедове

ребенокПрокуратураизбиение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте