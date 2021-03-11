Полиция установила личности женщин, избивших девочку в Домодедове

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Сотрудники полиции установили личности женщин, избивших девочку в подмосковном Домодедове. Об этом в четверг, 11 марта, рассказали в МВД России по Московской области.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту проводится проверка. Личность ребенка также установлена, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появилось видео, на котором якобы мама и бабушка в Домодедове избили и вытолкали в подъезд восьмилетнюю девочку за то, что она слишком долго собиралась в школу. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что органы опеки проверяют обстановку в семье ребенка.

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