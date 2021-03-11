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Прокуратура проверит информацию об избиении девочки матерью и бабушкой в Домодедове
Фото: АГН «Москва»

Прокуратура проверит информацию об избиении девочки матерью и бабушкой в Домодедове

Кирилл Николаев

Происшествия

Прокуратура начала проверку после появления в СМИ информации об избиении восьмилетней девочки матерью и бабушкой в Домодедове. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили на сайте прокуратуры Московской области.

Сотрудники ведомства установят все обстоятельства случившегося и дадут оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором якобы мама и бабушка в Домодедове избили и вытолкали в подъезд восьмилетнюю девочку за то, что она слишком долго собиралась в школу. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что органы опеки проверяют обстановку в семье ребенка.

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проверка прокуратурыМосковская областьизбиение
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