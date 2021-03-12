СМИ: Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале

Фото: instagram.com/natalieportman

В СМИ появилась информация о том, что оскароносные актрисы Натали Портман и Лупита Нионго впервые в своей карьере снимутся в мини-сериале. Речь идет о проекте под названием Lady in the lake («Леди в озере»), который будет транслироваться на платформе Apple TV+.

В основу многосерийной ленты ляжет одноименный роман Лауры Липпман 2019 года. Его действие разворачивается в 1960-х годах в американском Балтиморе. Главная героиня сериала — домохозяйка Мэдди Шварц в исполнении Портман принимает решение стать журналисткой, чтобы разобраться в нераскрытом убийстве.

Лупита Нионго исполнит в ленте роль матери-активистки по имени Клео Шервуд, которая борется за права темнокожих. Пути женщин в определенный момент пересекутся.

Участие именитых актрис гарантирует для платформы Apple TV+ большой успех, так как ранее они не снимались в сериалах, отмечает издание Empire.

Отмечается, что режиссерское кресло займет Альма Харель, известная по драме «Милый мальчик» (2019), в которой главную роль исполнил звезда «Трансформеров» Шайа ЛаБаф.

Дата выхода сериала, а также другие подробности не раскрываются. По данным издания, проект еще находится на ранней стадии разработки.

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