Определены границы земельных участков для 103 многоквартирных домов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Город за счет средств бюджета с начала 2021 года разработал 22 проекта межевания жилых кварталов общей площадью 98 гектаров. Теперь собственники помещений в этих домах могут направить запрос в департамент городского имущества для проведения кадастровых работ за счет средств города, а после оформить участки в общую долевую собственность.

Сегодня практически вся территория многоквартирной застройки столицы отмежевана. Утверждено более 3,8 тысячи проектов общей площадью свыше 50 тысяч гектаров. В прошлом году за счет средств города было разработано 65 проектов межевания территории жилых кварталов общей площадью 590 гектаров, на которых находится 573 многоквартирных дома, а с начала 2021 года утверждено 22 проекта межевания территории площадью 98 гектаров под 103 многоквартирными домами.

— Планируется, что к 2022 году вся территория жилой многоквартирной застройки в границах «старой» Москвы будет отмежевана. После постановки земельных участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать права общей долевой собственности и использовать земельные участки по своему усмотрению, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Межевание территории под многоквартирными домами — первый шаг к оформлению общей долевой собственности. До 2019 года мероприятия по межеванию и постановке участков под многоквартирными домами на кадастровый учет проводились по заявкам жителей и за их счет. С августа 2019 года эту работу город начал выполнять на средства бюджета. Мероприятия включают в себя подготовку, согласование и утверждение проектов межевания, а также постановку придомовых территорий на государственный кадастровый учет.

Постановка на кадастровый учет земельных участков, расположенных под многоквартирными домами, осуществляется только при наличии проекта межевания квартала. Решение о постановке земельного участка на кадастровый учет принимается владельцами недвижимости самостоятельно, по собственному желанию и не является обязанностью.

— Как только земельный участок будет поставлен на кадастровый учет, собственники помещений смогут использовать придомовую территорию по своему усмотрению. Также это нужно для разрешения земельных споров по прилегающей территории, например, самовольного захвата земли сторонними лицами. При этом правообладатели должны соблюдать установленные законом ограничения: обеспечивать беспрепятственный доступ на участок пожарной техники, транспорта полиции, скорой медицинской помощи, спасателей и других экстренных и оперативных служб города, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

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