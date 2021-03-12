Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Предмет охраны церкви Спаса Преображения на Песках утвердили в Москве
Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Предмет охраны церкви Спаса Преображения на Песках утвердили в Москве

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Спасопесковский переулок, 4А Карта всех событий

Предмет охраны церкви Спаса Преображения на Песках утвердили в Департаменте культурного наследия Москвы. Храм начала XVIII века находится рядом с Арбатом.

Отмечается, что именно эту церковь написал Василий Поленов на знаменитом полотне «Московский дворик» еще в 1878 году.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, храм Спаса Преображения на Песках является одним из ярчайших произведений московского зодчества. В предмет охраны были включены все подлинные элементы уникальной церкви, в том числе и архитектурный декор фасадов, на которых изображены разные элементы: кокошники с раковинами, пояса, колонны и полуколонны разных видов. Он подчеркнул, что важную роль играют монументальные эклектичные ворота ограды, которые соединены с колокольней.

— В конце XIX столетия они стали частью здания церкви и главным входом в храм. Ворота облицованы белокаменными плитами, украшены лепным декором, а также бриллиантовым рустом (так называют обработку поверхности в виде многогранников, напоминающих ограненные алмазы), — пояснил Алексей Емельянов.

Помимо этого, эксперты установили ценность шатровой крыши колокольни с тремя рядами проемов в гранях шатра наподобие окон. Также были изучены внутренние интерьеры церкви. Эксперты оценили сводчатые перекрытия и своды Монье, лестницу внутри здания, ведущую на колокольню, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Сергей Собянин открыл новое здание клуба «Современник» в Строгине

церковьруководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельяновпредмет охраны
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Готов ли ты к труду и обороне

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте