Предмет охраны церкви Спаса Преображения на Песках утвердили в Москве

Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Спасопесковский переулок, 4А Карта всех событий

Предмет охраны церкви Спаса Преображения на Песках утвердили в Департаменте культурного наследия Москвы. Храм начала XVIII века находится рядом с Арбатом.

Отмечается, что именно эту церковь написал Василий Поленов на знаменитом полотне «Московский дворик» еще в 1878 году.

По словам руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, храм Спаса Преображения на Песках является одним из ярчайших произведений московского зодчества. В предмет охраны были включены все подлинные элементы уникальной церкви, в том числе и архитектурный декор фасадов, на которых изображены разные элементы: кокошники с раковинами, пояса, колонны и полуколонны разных видов. Он подчеркнул, что важную роль играют монументальные эклектичные ворота ограды, которые соединены с колокольней.

— В конце XIX столетия они стали частью здания церкви и главным входом в храм. Ворота облицованы белокаменными плитами, украшены лепным декором, а также бриллиантовым рустом (так называют обработку поверхности в виде многогранников, напоминающих ограненные алмазы), — пояснил Алексей Емельянов.

Помимо этого, эксперты установили ценность шатровой крыши колокольни с тремя рядами проемов в гранях шатра наподобие окон. Также были изучены внутренние интерьеры церкви. Эксперты оценили сводчатые перекрытия и своды Монье, лестницу внутри здания, ведущую на колокольню, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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