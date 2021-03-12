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«Счастья не видать»: Сябитова объяснила, почему незамужние женщины старше 35 лет не интересуют мужчин
Фото: instagram.com/syabitova_roza

«Счастья не видать»: Сябитова объяснила, почему незамужние женщины старше 35 лет не интересуют мужчин

Иван Юминов

Общество

Телеведущая Роза Сябитова рассказала, почему мужчины не спешат знакомиться с женщинами старше 35 лет, которые до этого ни разу не были замужем.

По ее словам, складывается впечатление, что такие женщины идеальны: финансово независимы и не имеют детей. Но они никак не могут найти себе партнера, отметила Сябитова.

— Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, означало, что у нее должны быть дефекты, что-то в ней не так. Таких женщин называли «вековухами» и «пустоцветами», — объясняет причину телеведущая.

По ее словам, незамужних барышень на Руси сторонились не только мужчины, но даже сами женщины. Современные мужчины могут чувствовать это благодаря «родовой памяти».

— Вот и получается, что время вроде бы поменялось и женщина хоть на пенсии может считать себя девочкой, но мужчины не хотят брать ее замуж и женского счастья ей не видать, — посетовала Сябитова на своей странице в Instagram.

«Розочка, вы все верно говорите: проверено на собственном опыте!»; «Это ваша установка, не всегда так! Во сколько невеста принца Гарри вышла за него? В 36»; «Выйти замуж можно в любом возрасте — было бы желание», — поделились собственными соображениями подписчики телеведущей в комментариях к публикации.

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