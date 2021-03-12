Алгоритм перевозки и размещения строительного мусора разработали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Автоматизированные системы «Электронный талон» и «ОССиГ» совместно с реестром легальных площадок для переработки отходов сноса, строительства и грунтов (ОССиГ) создали в Московской области. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования региона.

Власти Подмосковья и правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере ОССиГ. Согласно документу, определен механизм работы в данном направлении, который включает в себя интеграцию автоматизированных систем учета, созданных в этих регионах.

— Основная цель — создание цивилизованной системы обращения и борьба с незаконными свалками строительного мусора. Для этого была разработана четкая система взаимодействия: департамент строительства выдает разрешения на перемещение отходов только на одобренные площадки, а минэкологии ведет реестр объектов переработки и размещения, — объяснили в пресс-службе ведомства.

В системе «ОССиГ» будет отображаться объем отходов. Перевозку осуществят только при использовании электронных талонов. Таким образом, система обращения станет полностью прозрачной и управляемой.

Ввести данную систему электронных талонов собираются с 1 июня 2021 года. Водители должны будут иметь подобные «билеты». При этом уточняется, что номера всех транспортных средств будут внесены в единою базу, а с помощью системы видеонаблюдения получится отследить их перемещение.

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