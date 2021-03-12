Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Алгоритм перевозки и размещения строительного мусора разработали в Подмосковье
Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Алгоритм перевозки и размещения строительного мусора разработали в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Автоматизированные системы «Электронный талон» и «ОССиГ» совместно с реестром легальных площадок для переработки отходов сноса, строительства и грунтов (ОССиГ) создали в Московской области. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования региона.

Власти Подмосковья и правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере ОССиГ. Согласно документу, определен механизм работы в данном направлении, который включает в себя интеграцию автоматизированных систем учета, созданных в этих регионах.

— Основная цель — создание цивилизованной системы обращения и борьба с незаконными свалками строительного мусора. Для этого была разработана четкая система взаимодействия: департамент строительства выдает разрешения на перемещение отходов только на одобренные площадки, а минэкологии ведет реестр объектов переработки и размещения, — объяснили в пресс-службе ведомства.

В системе «ОССиГ» будет отображаться объем отходов. Перевозку осуществят только при использовании электронных талонов. Таким образом, система обращения станет полностью прозрачной и управляемой.

Ввести данную систему электронных талонов собираются с 1 июня 2021 года. Водители должны будут иметь подобные «билеты». При этом уточняется, что номера всех транспортных средств будут внесены в единою базу, а с помощью системы видеонаблюдения получится отследить их перемещение.

Читайте также: Власти Москвы направили 100 миллионов рублей на борьбу со свалками в ТиНАО

договорМосковская областьстроительный мусор
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте