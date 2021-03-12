Лжеинвестор лишил столичного шеф-повара более 250 тысяч рублей

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Работающий шеф-поваром 28-летний москвич сообщил в полицию, что лишился 258 тысяч рублей по вине телефонного мошенника, который представился работником инвестиционной компании. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Мужчина пояснил, что во время телефонного разговора звонивший предложил ему открыть инвестиционный счет и зарегистрировал его в мобильном приложении. После этого мошенник воспользовался доступом к личным данным шеф-повара и перевел с его банковского счета 258 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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