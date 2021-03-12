Из банковских сейфов москвичей похитили два с половиной миллиона рублей

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Россия, Москва, улица Пришвина Карта всех событий

Сразу два жителя столицы обнаружили, что из индивидуальных сейфов, которые они арендовали у банков, исчезли хранившиеся там крупные денежные суммы. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу.

Одним из пострадавших стал 37-летний безработный москвич. В заявлении полиции он уточнил, что хранил один миллион рублей в сейфе в депозитарном помещении КБ на улице Пришвина с августа прошлого года. Пропажу мужчина обнаружил 11 марта.

Об аналогичном преступлении сообщил 51-летний менеджер по продажам, который лишился полутора миллионов рублей. Деньги исчезли из сейфа депозитарного помещения ПАО «Банк» на Волоколамском шоссе.

В какое именно время были совершены кражи и каким способом, предстоит выяснить правоохранительным органам. По данным фактам возбуждены дела по статье «Тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере».

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