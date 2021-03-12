Мошенник под видом сотрудника банка обокрал жителя столицы на 260 тысяч рублей

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Москвич стал жертвой телефонного мошенника, который действовал от имени представителя банка. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

48-летний житель столицы обратился с заявлением в полицию, в котором сообщил, что с его банковского счета пропали более 263 тысяч рублей. По словам мужчины, перед этим ему позвонил якобы работник кредитной организации, которому доверчивый москвич сам сообщил реквизиты своей карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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