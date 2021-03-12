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Эксперт Минздрава объяснил, когда заказ лекарств в Сети будет безопасным
Фото: Pixabay/Firmbee

Эксперт Минздрава объяснил, когда заказ лекарств в Сети будет безопасным

Елена Фролова

Здоровье

Цифровизация процесса необходима для организации безопасной дистанционной продажи лекарственных средств — от назначения лечения врачом до приобретения продукции. Об этом генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения РФ Виталий Омельяновский заявил ФАН.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России озвучило идею о разрешении электронной торговле рецептурными лекарствами. В это число входят психотропные и наркотические препараты для использования в медицинских целях.

— Полностью оценить преимущества «удаленной» торговли рецептурными препаратами и минимизировать риск мошенничества можно будет только тогда, когда в полном объеме заработает система электронного рецепта и назначение врача будет автоматически направляться в онлайн-аптеку. Вместе с этим будет работать система маркировки лекарственных средств, — подчеркнул Омельяновский.

При этом он добавил, что в целом видит хорошие перспективы для реализации рецептурных лекарств в онлайн-формате. По его словам, на примере дистанционной продажи безрецептурных препаратов можно видеть, что это заметно упрощает жизнь покупателей. Особенно если речь идет о людях с тяжелыми и хроническими заболеваниями, которым сложно выйти за пределы дома по состоянию здоровья.

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