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Противоречивая выставка Body Worlds открылась на ВДНХ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Противоречивая выставка Body Worlds открылась на ВДНХ

Ксения Монахова

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства, Центральная аллеяКарта всех событий

Противоречивая выставка Body Worlds открылась на ВДНХ. Автором экспозиции является немецкий анатом, доктор Гюнтера фон Хагенса. Именно его называют «доктор смерть», а его работы — циничным издевательством над трупами

Противоречивость экспозиции заключается в том, что за ее основу взяты человеческие тела. То есть экспонаты выставки — останки людей, сохраненные уникальным методом пластинации.

Противоречивая выставка Body Worlds открылась на ВДНХФото: Александр Авилов / АГН Москва

Экспозиция Body Worlds достаточно популярна в мире, она существует уже более 25 лет. Отмечается, что в 2018 году у доктора Гюнтера фон Хагенса диагностировали болезнь Паркинсона. В связи этим анатом обязал свою супругу забальзамировать его тело после смерти и передать в коллекцию выставки Body Worlds, сообщает Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».

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ВДНХчеловеческое теловыставка
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