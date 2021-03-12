Противоречивая выставка Body Worlds открылась на ВДНХ
Противоречивая выставка Body Worlds открылась на ВДНХ. Автором экспозиции является немецкий анатом, доктор Гюнтера фон Хагенса. Именно его называют «доктор смерть», а его работы — циничным издевательством над трупами
Противоречивость экспозиции заключается в том, что за ее основу взяты человеческие тела. То есть экспонаты выставки — останки людей, сохраненные уникальным методом пластинации.
Экспозиция Body Worlds достаточно популярна в мире, она существует уже более 25 лет. Отмечается, что в 2018 году у доктора Гюнтера фон Хагенса диагностировали болезнь Паркинсона. В связи этим анатом обязал свою супругу забальзамировать его тело после смерти и передать в коллекцию выставки Body Worlds, сообщает Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».
Читайте также: Выставка «Триумф победителей» открылась в Музее Победы