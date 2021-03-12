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За поддельные старинные монеты москвич отдал 100 тысяч рублей и дорогостоящий смартфон
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За поддельные старинные монеты москвич отдал 100 тысяч рублей и дорогостоящий смартфон

Анастасия Колоскова

Происшествия

30-летний москвич обратился в полицию с заявлением, в котором рассказал, что стал жертвой мошенников. По его словам, в здании торгового центра на Манежной площади он приобрел старинные монеты, отдав за них 100 тысяч рублей, а также дорогостоящий смартфон и музыкальную колонку. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

После совершения сделки мужчина решил проверить подлинность монет, обратившись в ломбард. Эксперт подтвердил опасения доверчивого покупателя — товар оказался подделкой. Их суммарная стоимость не превышает 750 рублей.

Полицейские оценили сумму ущерба пострадавшего от рук проходимцев в 178 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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