За поддельные старинные монеты москвич отдал 100 тысяч рублей и дорогостоящий смартфон

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

30-летний москвич обратился в полицию с заявлением, в котором рассказал, что стал жертвой мошенников. По его словам, в здании торгового центра на Манежной площади он приобрел старинные монеты, отдав за них 100 тысяч рублей, а также дорогостоящий смартфон и музыкальную колонку. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

После совершения сделки мужчина решил проверить подлинность монет, обратившись в ломбард. Эксперт подтвердил опасения доверчивого покупателя — товар оказался подделкой. Их суммарная стоимость не превышает 750 рублей.

Полицейские оценили сумму ущерба пострадавшего от рук проходимцев в 178 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Читайте также: Мошенник под видом сотрудника банка обокрал жителя столицы на 260 тысяч рублей