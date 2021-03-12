Цымбалюк-Романовская объяснила, почему Джигарханян не дарил ей подарки

Фото: РИА Новости

Бывшая супруга советского и российского актера Армена Джигарханяна, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что артист не дарил ей подарков, и периода ухаживания не было.

— Он не дарил подарки. Периода, когда мужчина должен ухаживать, не было. Он сразу сказал, что не будет этого делать, потому что он считал, что это глупо и нелепо, подарков не было. Когда мы стали жить вместе, он спрашивал, что я хочу купить себе, я показывала, покупала. Он говорил «ну это я тебе подарил», — заявила пианистка.

Цымбалюк-Романовская добавила, что Джигарханян не любил ходить по магазинам, что-то выбирать, она ему все приносила из магазинов. Артист захотел себе новый перстень во время гастролей, поэтому женщина брала несколько украшений в ювелирном магазине на первом этаже в отели и приносила ему в номер. Обручальные кольца она тоже выбирала сама.

— Мы не ссорились. Он иногда выплескивал энергию, мог поругаться, покричать, но это было коротко, он быстро отходил, — пояснила женщина.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: «Серьезный недостаток»: Цымбалюк-Романовская назвала причину расставания с Джигарханяном