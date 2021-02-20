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«Серьезный недостаток»: Цымбалюк-Романовская назвала причину расставания с Джигарханяном
Фото: страница Виталины Цымбалюк-Романовской в Facebook

«Серьезный недостаток»: Цымбалюк-Романовская назвала причину расставания с Джигарханяном

Анастасия Колоскова

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Виталина Цымбалюк-Романовская рассталась с актером Арменом Джигарханяном из-за его проблем со здоровьем. Об этом пианистка заявила в эфире шоу на канале ТНТ.

— У него был серьезный недостаток — преклонный возраст и не лучшее состояние здоровья. Начала прогрессировать деменция. Из-за этого мы и расстались, — назвала свою версию причины развода во время программы Виталина.

Известно, что в анамнезе актера было два инсульта. Армен Джигарханян скончался в ноябре 2020 года в возрасте 85 лет. Последнее время и вплоть до его смерти за актером ухаживала его вторая супруга — актриса Татьяна Власова.

Ранее Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном.

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Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-Романовскаяразвод
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