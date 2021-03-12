Заснувший в автомобиле в центре столицы таксист лишился смартфона

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Россия, Москва, Нижняя Красносельская улица, 5с7 Карта всех событий

Водитель такси заявил в полицию, что в центре столицы у него украли дорогостоящий смартфон. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что в ночь на четверг 54-летний таксист решил вздремнуть в незапертой машине, которая была припаркована на улице Ольховской, в районе дома 47, строение 2. В это время неизвестный украл из его автомобиля смартфон, стоимость которого оценивается в 40 тысяч рублей.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

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