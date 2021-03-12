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«У тебя дома так хорошо»: Бузова задумалась о переезде к Киркорову
Фото: instagram/buzova86

«У тебя дома так хорошо»: Бузова задумалась о переезде к Киркорову

Елизавета Борисова

Звезды

Певица и телеведущая Ольга Бузова привлекла внимание фанатов новым постом в социальной сети Instagram. Девушка выставила фотографию, на которой ее целует король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

В подписи к фотографии певица выразила благодарность Киркорову за поддержку и радушный прием.

— Спасибо тебе за дружбу и за гостеприимство. У тебя дома так хорошо. Может, мне переехать к тебе?! — написала Бузова.

В ответ Киркоров поддержал идею подруги и выразил инициативу подготовить для нее аристократическую отдельную спальню с французским шиком. В следующем комментарии Бузова выразила надежду на скорое повторное приглашение в гости к королю отечественной эстрады.

Подписчики остались в недоумении, заподозрив девушку в некоторой игривости и возможном романе с певцом. Также некоторых смутил тот факт, что Киркоров близко общается не только с Бузовой, но и с ее бывшим возлюбленным Давидом Манукяном после их скандального расставания.

«Попахивает интригой»; «Высок, красив, богат. Хорошо смотритесь»; «Русский шоу-бизнес содрогнулся при встрече короля и королевы музыкальной индустрии», — поделились собственными соображениями фолловеры в комментариях к публикации.

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Филипп КиркоровОльга БузоваСоциальная сеть «Инстаграм»
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