Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Цымбалюк-Романовская ответила, кому досталось наследство Джигарханяна
Фото: YouTube/Super

Цымбалюк-Романовская ответила, кому досталось наследство Джигарханяна

Виктория Федотова

Звезды

Бывшая супруга советского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на вопрос, кто получил наследство знаменитого артиста.

— Там особо не было наследства у Армена Борисовича. Одна квартира в Глухове неизвестным образом исчезла из моей собственности — до сих пор мы не понимаем, каким образом и по каким документам. Возможно, ее получит Степан (сын Джигарханяна — прим. «ВМ»). Но, скорее всего, ее получат люди, которые занимались этим предприятием и потратились на то, чтобы эта ситуация возникла, — пояснила женщина.

По ее словам, от Джигарханяна остались роли и фильмы, но молодежь будет слышать о скандалах, связанных с его именем.

У нее остались на память от Джигарханяна фотографии, она назвала его «половиной себя».

— Даже если я о нем не думаю, он все равно присутствует в голове. Это невозможно не вспоминать. Как забыть свою жизнь? — заявила Цымбалюк-Романовская.

Она добавила, что живет в той квартире, в которой они вместе хотели жить.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Цымбалюк-Романовская объяснила, почему Джигарханян не дарил ей подарков

наследствоАрмен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-Романовская
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте