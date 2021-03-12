Умер основатель издателя игр «Бука» Александр Михайлов

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Один из основателей и глава российского локализатора и издателя видеоигр «Бука» Александр Михайлов скончался в возрасте 49 лет в Москве. Об этом сообщил гейм-дизайнер Святослав Торик.

По словам продюсера «Буки» Александра Кутехова, причиной смерти Михайлова стал инсульт, пишет TJ.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Михайлов оказался в «Буке» с момента основания компании в 1994 году. В течение четырех лет они импортировали в Россию игровые консоли, а затем начали разработку собственных видеоигр. Первой стала «Русская рулетка», выпущенная в 1996 году.

«Буке» удалось выпустить такие хиты, как «Аллоды» и «Дальнобойщики». В 2005 году компания стала сотрудничать с Valve, автором игры Counter-Strike. После кризиса 2008 года компании удалось выпустить проект Far Cry 2 и стать официальным дистрибутором консолей Microsoft. В 2018 году компанию приобрела фирма «1С».