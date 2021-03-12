Оперативники в центре Москвы задержали подозреваемого в разбое

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Россия, Москва, Краснопрудная улица Карта всех событий

Столичные оперативники задержали в центре города мужчину, который подозревается в разбойном нападении. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба УВД по ЦАО Москвы.

Уточняется, что жертвой нападавших стал 39-летний приезжий. На Краснопрудной улице двое неизвестных с ножом отобрали у него верхнюю одежду, в которой находились деньги, и сумку с документами. После чего нападавшие скрылись.

Пострадавший вызвал сотрудников полиции, которым удалось задержать одного из подозреваемых в здании вокзала на Комсомольской площади. Им оказался 33-летний гость столицы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого заключили под стражу. Сотрудникам полиции предстоит установить личность соучастника и задержать его.

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