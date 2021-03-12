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Роскачество рассказало о колоссальном росте числа троянов в мобильных банках
Фото: Pexels

Роскачество рассказало о колоссальном росте числа троянов в мобильных банках

Иван Юминов

Общество

Активность рекламного программного обеспечения и зловредных программ, которые воруют у людей деньги, показала в 2020 году колоссальный рост. Об этом сообщают в пресс-службе Роскачества в пятницу, 12 марта.

В основном речь идет о банковских вирусах, с помощью которых похищают деньги людей через мобильный банк. В 2020 году обнаружили 156 тысяч таких вирусов, это в два раза больше по сравнению с 2019 годом. Чаще всего жертвами таких вирусов становятся пользователи операционной системы Android.

Люди часто сами загружают вирусы — они маскируются под видом других приложений. Кроме того, ссылка на вредоносную программу оказывается в СМС или почте жертвы.

Специалисты Роскачества посоветовали не устанавливать приложения из неофициальных магазинов и не скачивать подозрительные файлы, сообщают «Известия».

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