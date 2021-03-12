Мужчину, угрожавшего ножом продавцу магазина, задержали в центре Москвы
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался вынести товар из магазина в центре столицы, угрожая продавцу ножом. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба УВД по ЦАО Москвы.
Уточняется, что сотрудница магазина на Смоленском бульваре успела нажать тревожную кнопку, но к прибытию силовиков мужчина смог скрыться.
Сотрудники вневедомственной охраны проверили близлежащие дворы, в одном из которых и обнаружили похожего по описанию гражданина. По данным ведомства, мужчина игнорировал требования сотрудников Росгвардии и угрожал им ножом. Вразумить нарушителя смог лишь предупредительный выстрел, который произвел один из силовиков.
В результате злоумышленника доставили в отдел полиции.
Читайте также: Оперативники в центре Москвы задержали подозреваемого в разбое