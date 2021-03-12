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Мужчину, угрожавшего ножом продавцу магазина, задержали в центре Москвы
Фото: rosgvard.ru/Росгвардия

Мужчину, угрожавшего ножом продавцу магазина, задержали в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Смоленский бульвар Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пытался вынести товар из магазина в центре столицы, угрожая продавцу ножом. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба УВД по ЦАО Москвы.

Уточняется, что сотрудница магазина на Смоленском бульваре успела нажать тревожную кнопку, но к прибытию силовиков мужчина смог скрыться.

Сотрудники вневедомственной охраны проверили близлежащие дворы, в одном из которых и обнаружили похожего по описанию гражданина. По данным ведомства, мужчина игнорировал требования сотрудников Росгвардии и угрожал им ножом. Вразумить нарушителя смог лишь предупредительный выстрел, который произвел один из силовиков.

В результате злоумышленника доставили в отдел полиции.

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