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«Это ад!»: Цымбалюк-Романовская жестко раскритиковала труппу театра Джигарханяна
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

«Это ад!»: Цымбалюк-Романовская жестко раскритиковала труппу театра Джигарханяна

Виктория Федотова

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Бывшая супруга советского актера Армена Джигарханяна, Виталина Цымбалюк-Романовская жестко раскритиковал актеров, входящих в труппу театра имени Джигарханяна.

Она отметила, что после ее прихода на место руководителя театра актеры не взбунтовались, напротив, они стали зарабатывать «в два раза больше минимум», потому что деньги «перестали вороваться».

— Люди не думают о театре и о том, кто будет директором. Они думают о том, чтобы сохранить свой стол, кусок хлеба с маслом. Я думала, что музыканты сложные и склочные, но то, что я увидела в актерской среде – это ад! Я больше не хочу с ними иметь ничего общего. То, что было в театре Армена Борисовича – это очень странно. Есть актеры с именами, а когда у вас труппа людей, которых никто не знает, но надо продавать билеты на их спектакли… — пояснила Цымбалюк-Романовская.

Она добавила, что старалась их «любить искренне, помогать».

Видео опубликовано на YouTube.

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