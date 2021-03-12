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Москвичам рассказали, как исправить ошибки при оплате парковки с помощью приложения
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали, как исправить ошибки при оплате парковки с помощью приложения

Ксения Монахова

Транспорт

Ошибки, допущенные при оплате парковки, жители столицы могут в приложении «Парковки Москвы». Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

— Случайно оплатили парковку не за ту машину? Опечатались при вводе номера автомобиля или парковочной зоны? Или перепутали время и забыли продлить парковку? Не проблема, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в мобильном приложении можно изменить госномер автомобиля, номер парковочной зоны или время завершения парковки. Отмечается, что исправить ошибку возможно только до конца суток, в которые была запущена парковка. Кроме того, каждую сессию можно редактировать лишь один раз. Также за одну парковочную сессию возможно менять либо номер машины и номер зоны, либо время окончания парковки.

Для редактирования госномера и места в меню приложения нужно нажать кнопку «Изменить завершенную парковку». Далее выбрать саму сессию, в которой была допущена ошибка. Затем в пункте «Изменить автомобиль или зону» выбрать, что именно нужно исправить. Когда все данные введены корректно, необходимо сдвинуть ползунок «Я понимаю ограничения» и нажать «Применить».

Москвичам рассказали, как исправить ошибки при оплате парковки с помощью приложенияФото: Telegram / Дептранс Москвы

Информация о том, как продлить время парковки, если сессия уже закончилась, можно посмотреть на инфографике.

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