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Капитальный ремонт проведут в центре госуслуг районов Кунцево и Можайский
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Капитальный ремонт проведут в центре госуслуг районов Кунцево и Можайский

Елизавета Борисова

Город
Россия, Москва, улица Маршала Неделина, 40Карта всех событий

В центре госуслуг «Мои документы» районов Можайский и Кунцево планируют провести капитальный ремонт. В здании отремонтируют кровлю, восстановят декоративные элементы фасада, заменят двери и подоконники, адаптируют помещения для удобства маломобильных граждан.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, проектная документация уже полностью согласована, а конечная цель заключается не только в повышении качества, но и в модернизации условий пребывания для клиентов.

Здание центра госуслуг станет удобным и для маломобильных граждан. Специалисты приспособят санузел, установят акустические устройства и средства информации.

— Сегодня в столице большое внимание уделяется социальной защите москвичей, — отметил Валерий Леонов.

Напомним, что на протяжении девяти лет «Мои документы» функционируют в Москве, в центрах доступно более 270 видов государственных услуг. Районные центры открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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